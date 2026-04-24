【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は２３日、自身のＳＮＳで、イスラエルとレバノンの停戦が３週間延長されると発表した。米国は両国の停戦を仲介しており、ホワイトハウスで同日、２回目の高官協議を開催した。トランプ氏は、イスラエル、レバノン両国の駐米大使と協議したことを明らかにした上で、「歴史的な会談に参加できて光栄だ」と投稿した。協議には、バンス副大統領やルビオ国務長官らも参加した。トラ