労働時間の規制の緩和に向けた提言が自民党から政府に出されている中、上野厚生労働大臣は労働基準監督署を視察するとともに、中小企業の社員らと意見交換しました。【映像】労働時間の見直し「やってよかった」と話す仏壇店人事担当者上野厚労大臣は23日、東京・文京区の中央労働基準監督署を訪れ、企業に対し労務管理についてアドバイスなどをしている社会保険労務士と面会し、働き方に関する具体的な相談内容などを聞き取り