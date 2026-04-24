◆米大リーグレッドソックス２―４ヤンキース（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が「３番・ＤＨ」で本拠でのヤンキース戦に２試合ぶりの先発出場を果たしたが、４打数無安打に終わった。打率は２割６分２厘。前夜の同戦は先発を外れてベンチスタート。相手先発フリードが８回無失点と好投、２番手・左腕ヘッドリックが救援する「左ー左」の継投に代打の機