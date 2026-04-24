何でも自分の思い通りにしたがる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 何でも自分の思い通りにしたがる 思い通りにならないことがあると、怒りが爆発!周囲にいる人をたたいたり、ものを投げたりと、攻撃的になってしまうこともあります。 例えば、こんな状況 Iくんは、おともだちと鬼ごっこに夢中。「お昼の時間だからお部屋に戻ろう」と保育者が声をかけると、怒っておもちゃを投げてきました。 あなたなら