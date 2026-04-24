徹底検証！「残りものには福がある」はホント？くじを引く順番と確率 「残りものには福がある」確率は？このことわざは本当なのか？ くじはあとから引いたほうがいい？ くじは最初に引くほうがいいのか、あとから引くほうがいいのか。「残りものには福がある」ということわざもあり、次のように考える人が多いようです。 まず、くじを最初に引く場合、入っているはずれの数が多いため、当たる確率よりはずれる確率のほうが