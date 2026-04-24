２４日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２６７円高の５万９４０７円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウやナスダック指数は反落した。ただ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１７日続伸した。米ハイテク株高を受け、東京市場も日経平均株価は値を上げてスタートした。為替は１ドル＝１５９円７０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ