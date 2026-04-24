元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が24日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。大谷は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場し、6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露した。打線の援護に恵まれず、今季3勝目はならなかったが、開幕から24イニングを投げ、防御率は