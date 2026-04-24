元プロビーチバレーボール選手で“ビーチの妖精”ことタレントの浅尾美和（４０）が２４日までに、自身のインスタグラムを更新。元バドミントン日本代表の小椋久美子さん（４２）と、プライベートで韓国料理を食べに出かけた際の２ショットを公開した。私服で笑顔を見せる姿を複数アップ。ともに中日ファンの２人とあって「まずはブワーとドラゴンズ話で盛り上がり…辛いスタートとなっておりますが、こんな時でもドラゴンズ愛