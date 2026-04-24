中部飼料が大幅続伸している。２３日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の５２億円から６５億円（前の期比５１．８％増）へ、純利益が４１億円から５５億円（同５６．９％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 畜産・水産飼料の販売数量は増加した一方、平均販売価格が想定を下回ったことから売上高は２１２０億円から２１１０億円（同０．６％増）へ下振れ