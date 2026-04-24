ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔが大幅高で５日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を１７５万株（自己株式を除く発行済み株数の１２．５７％）、または２１億円としており、取得期間は４月２４日から４月３０日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 出所：MINKABU PRESS