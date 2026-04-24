グロービングは急反発している。２３日の取引終了後に、東京証券取引所の承認を受けて、４月３０日付で東証グロースから東証プライム市場へ市場変更することになったと発表しており、ＴＯＰＩＸ連動ファンドなどによる買い需要発生を先取りする形で買われている。 同社は、顧客の戦略／ＤＸを支援するコンサルティングを祖業に、ハンズオン型のクライアント支援やコンサルティングノウハウを実装したソフトウェ