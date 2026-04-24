ステラファーマが４日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米国の投資会社ハイツ・キャピタル・マネジメントの株式保有割合が５．６８％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。なお、保有目的は純投資で、報告義務発生日は４月１６日となっている。 出所：MINKABU PRESS