牧野フライス製作所が切り返し急。年初来高値を更新した。２４日付の日本経済新聞朝刊は「日系投資ファンドの日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）が工作機械大手の牧野フライス製作所に対し買収提案することが２３日分かった」と報じた。記事によると、ＮＳＳＫはＴＯＢによる牧野フの完全子会社化を目指す方針で、アジア系ファンドのＭＢＫパートナーズを上回るＴＯＢ価格を提案する見通しという。ＭＢＫパートナ&#