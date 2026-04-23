「シャネル（CHANEL）」が、ブランドを代表するメンズフレグランス「ブルー ドゥ シャネル」の新アンバサダーに俳優のジェイコブ・エロルディを起用した。エロルディが登場するキャンペーンの公開を5月に予定する。【画像をもっと見る】ジェイコブ・エロルディは、1997年オーストラリア生まれ。2019年からテレビドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」で注目を集め、映画「プリシラ」（2023年）や「フランケンシュタイン」（2025年