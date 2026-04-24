◇インターリーグホワイトソックス4-1ダイヤモンドバックス（2026年4月23日フェニックス）ホワイトソックスは、1−1の9回にアンドリュー・ベニンテンディ選手（31）が決勝3ランを放ち勝利。遠征を4勝2敗と勝ち越した。一方で、メジャー新人単独最長記録となる6試合連続本塁打が期待された村上宗隆内野手はノーアーチに終わり、連続本塁打試合記録は「5」で止まった。父は90年代前半にロッテに所属した「マックス」で、