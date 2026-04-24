「いいものを作れば売れる」。日本の産業界に深く根付くプロダクトアウトの思想だ。製品の成分や職人技のすばらしさを誠実に伝えれば、消費者は選んでくれるという考えである。しかし化粧品市場では、“品質の高さ”だけでは選ばれにくくなっている。機能性に加え、ブランド体験やトレンド性を重視する消費行動の中で、韓国企業の存在感が急速に高まっている。この差はどこから生まれるのだろうか。前回の記事では、日系化粧品企業