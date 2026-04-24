日本航空(JAL)が、国産のクラフトウイスキーの機内販売を充実させる。担当者は「ウイスキーに興味を持っていただき、ゆくゆくは日本各地の蒸留所にも足を運んでもらえたら」と話す。○国産ウイスキーを知るきっかけにJALグループでは、移動を通じた「関係・つながり」の創出に注力している。その一環として、国産ウイスキーをハブに「五感をくすぐる本物の体験」や「人生を豊かにするつながり」の提供を目指す。ジャパニーズクラフ