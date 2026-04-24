本拠地ドジャース戦米大リーグ・ジャイアンツは23日（日本時間24日）、本拠地ドジャース戦に0-3で敗れた。6回には、先発登板した右腕ローガン・ウェブ投手がダルトン・ラッシング捕手の右脇腹付近に死球。試合後、ウェブはこの3連戦で話題を集めたいざこざへの報復疑惑を否定した。0-3で追いかける6回1死走者なし。ウェブは初球をラッシングの膝元に投げ込むと2球目で死球。ラッシングはそのまま出場を続けた。ラッシングは2