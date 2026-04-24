クリエイター「可哀想に！」による人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」が3Dアニメ化され、アニメ『可哀想に！劇場』として日テレ系『ZIP！』（毎週月曜〜金曜5時50分※一部地域を除く）内にて放送されることが決定した。【動画】「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」3Dアニメ化！『可哀想に！劇場』ティザーPVSNSを中心に人気を集める、SNS総フォロワー約430万人を超える気鋭クリエイター「可哀想に！」。