◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第１日（２３日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）は５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、日本勢最上位の４位と好発進した。首位と３打差。神谷そら（郵船ロジスティクス）が３アンダーの６９で８位。馬場咲希（サントリー）は２アンダーの７