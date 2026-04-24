日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２４日に放送された。番組終盤には２５日から始まる同局系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・後１０時）のＭＣに就任した森圭介アナウンサーが出演し、新番組を紹介。後輩にあたる水卜麻美アナは「『ＺＩＰ！』のＯＢでもあるんです」と伝えた。新番組スタートを紹介する記者会見にともにＭＣを務める元ＮＨＫの和久田麻由子アナと出席した