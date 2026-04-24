【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】【前回を読む】ガソリン高は僕にとって死活問題 イランの戦争が長引けば「釜玉うどん」が増えそうです前週は下部ツアーの新規大会「ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場2026」（茨城）で森山友貴プロとタッグを組みました。会場の利根パークゴルフ場は利根川沿いにある河川敷のコースです。河川敷のコースといえば、ゴルフを始めたばかりの人や、いわゆる月イチゴルファーの