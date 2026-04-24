カラスが鳴かない日はあっても……。【もっと読む】日本ハム伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！リーグ失策数のトップをひた走る日本ハムが22日、またもやらかした。2点リードの五回、遊撃の水野が打球をファンブルすれば、三塁の郡司も打球をはじく適時失策。これでチーム失策数は22となり、同2位で13失策のロッテとの差を広げてしまった。エラーの大半をマークしているのは内野陣。一