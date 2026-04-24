阪神投手陣が連日の火だるまだ。【もっと読む】阪神・藤川監督、選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」7年ぶりとなる16失点の大敗を喫した21日に続き、22日のDeNA戦も7失点で逆転負け。三回に大山悠輔が放った劇的な逆転満塁弾をフイにした。評論家の橋本清氏がこういう。「打率、本塁打、打点でトップを争う森下翔太、佐藤輝明の3.4番コンビの破壊力も阪神のストロングポイントとはいえ、やはり本来は圧倒的な投手