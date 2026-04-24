【経済ニュースの核心】「インフレ加速」が高支持率に浮かれる高市政権のアキレス腱に…物価高もう一段の7月に危機到来国際通貨基金（IMF）は4月14日、2026年の世界経済が3.1％成長になるとの予測を公表した。前回（1月時点）から0.2ポイントの下方修正である。27年も3.2％と低成長の公算である。IMFは原油高が続けば、成長率は世界不況の目安とされる2.0％まで鈍るとも警告した。トランプ米大統領は4月16日、ネバダ州ラスベ