【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#38ジョージ・マーティンがリバプールの悪ガキから学んだ平凡を受け入れない信条特別編「5人目のビートルズ〜ジョージ・マーティン」?◇◇◇今回も前回に続いての特別編として、ジョージ・マーティン（以下「Gマーティン」）を取り上げる。内容も前回同様、新田和長による名著『アーティスト伝説』（新潮社）から彼の言葉を引く。日本ポップス界の重鎮、「ミスタ