殺傷能力のある兵器の輸出を全面解禁した日本が、今度は国内外の情報機能を強化する「国家情報局」の新設を事実上確定させた。高市早苗首相が掲げる「強い日本」へ向かう動きとみられる。衆議院は23日の本会議で「国家情報会議設置法案」を可決した。国家情報会議は首相を議長とし、国家公安委員長、官房長官、法相、外相など9人の閣僚で構成される機関で、自国の安全保障に関わる重要情報の収集や外国のスパイ活動への対応方針な