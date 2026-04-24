台湾海峡を挟んだ緊張状態が長期化する中で、中国による台湾へのアプローチは重層的な広がりを見せている。一般的に注目されやすいのは軍事演習による威嚇や経済的な禁輸措置であるが、国際社会における台湾の立ち位置を根本から揺るがす手法として、極めて戦略的に展開されているのが外交的圧力である。 この外交的攻勢は、単なる二国間関係の構築に留まらず、国際社会における台湾の国家としての正統性をはく奪し、中国