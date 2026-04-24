全国消費者物価指数の推移（年度平均）総務省が24日発表した3月の全国消費者物価指数（2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.8％上昇の112.1だった。伸び率は2月の1.6％から拡大した。2％を下回るのは2カ月連続。中東情勢の緊迫化で原油が高騰したものの、政府による対策効果が出た。エネルギーは前年同月比で5.7％低下した。同時に発表した25年度の生鮮品を除く指数は、前年度比2.7％上昇の