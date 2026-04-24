日常の買い物で、思わず苛立ちを覚えた経験は誰にでもあるはずです。今回話を聞いた武井さん（仮名・42歳）もまた、些細な出来事の積み重ねが引き金となり、ついに一線を越える言葉を放ったといいます。◆会社帰りのスーパーマーケット武井さんは二人の息子を育てるシングルファーザーです。仕事を終えた後は、毎日のようにスーパーへ立ち寄り、夕食の食材を買い揃えるのが日課となっています。「食べ盛りが二人いると、本