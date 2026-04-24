お笑い芸人の千原ジュニアが4月19日、都内で著書『千原ジュニアが五年で描き溜めた四コマ漫画全集』（扶桑社）の発売記念会見に出席した。2020〜2025年まで『週刊SPA!』で続いた4コマ漫画連載『囚囚囚囚』をまとめた一冊で、全517本を収録。前作『嗚呼蝶でありたい』に新作264本を加えた、まさに「5年間の集大成」といえる内容だ。◆お金をかけずに自由な発想ができる千原ジュニアは、4コマ漫画について「芸人が一番避けたいジ