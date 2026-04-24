昨年度の全国の消費者物価指数は2.7%上昇しました。2%を超える物価上昇は4年連続です。総務省が発表した2025年度平均の全国の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合で前の年度と比べて2.7%の上昇となりました。2022年度から4年連続で政府・日銀が目標とする2%を超える物価上昇となっています。特に、食料品の伸びが顕著でコメ類は48.9%上昇、統計開始以来、最大の伸び率です。また、▼コーヒー豆は47.0%▼チョコレートは34.1%▼鶏卵