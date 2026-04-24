ダイソーで見つけたクロミちゃんデザインのキッチングッズが可愛くて即買い！簡単に凝ったサンドイッチを作れる便利グッズです。食パン2枚でパックサンド、1枚で三角サンドを作れてスタイルを選べるのがGOOD。スタンプを押してクロミちゃん柄のサンドイッチが完成します♡これは争奪戦になりそうです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタンプ付きサンドイッチメーカーKU価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ