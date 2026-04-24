グリーンのある暮らし、憧れますよね。でも、忙しくて本物の植物をお世話する自信がない…そんな方におすすめしたいのが、ダイソーのインテリア売り場で売っているフェイクグリーン。しっかりとしたサイズ感にもかかわらず、330円（税込）で購入できるんです！さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グリーンポット（1）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480822082