生活感が出がちなウェットシートの入れ物…。半透明タイプのケースなどもありますが、中身が透けてしまい、存在感が気になっていました。そこでおすすめしたいのが、セリアの商品。めずらしいブラックのアイテムで、中身が透けにくく、ポンっと置いても生活感が出にくいんです！すでに持ってるという方も必見ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フタ付ウェットシートケース ブラック M価格：￥110（税込）サイズ（約