こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。自分の眉メイクがうまくいっているか、不安になることないですか？今回は、多くの人がやりがちな眉メイクの失敗とそれを改善する方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?眉山の位置がズレている眉山の位置は、眉の形を決める上でとても重要です。眉山の位置が顔の中心に寄りすぎていても、顔の外側に寄りすぎていても、バランスが悪く見えてしまいます。