現地４月22日に開催されたDFBポカールで、伊藤洋輝が所属するバイエルンはレバークーゼンと対戦。２−０で勝利し、決勝進出を決めた。この一戦でクリーンシートに大きく貢献したのが、40歳の元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーだ。１−０で迎えた52分、相手のネイサン・テラにペナルティエリア内から強烈な一撃を見舞われるも、身体を目一杯伸ばし、右手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。試合翌