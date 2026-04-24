DAZNが４月23日、公式Xを更新し、J１百年構想リーグの各クラブにおける“獲得賞金ランキング”を発表。第11節終了時点での金額とともに、開幕節からの推移がひと目で分かる動画が公開され、ファンの注目を集めている。同リーグでは勝点１ごとに200万円が支給され、90分勝利なら600万円、PK戦勝利で400万円、PK戦敗戦でも200万円を獲得できる仕組みだ。さらにプレーオフラウンドでは、１位に１億5000万円とアジア・チャンピオン