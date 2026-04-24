結婚の記念の残し方は、一つではありません。写真を残すことを重視する人もいれば、家族の気持ちを考えて挙式を選ぶ人もいるでしょう。 写真だけで済ませる場合と、挙式を行う場合では、費用がかかるポイントが異なります。見た目には同じように見えるプランでも、内容を比べると費用の差が出る理由が分かります。そこで本記事では、写真だけ婚と挙式を中心に、費用のかかり方を整理して見ていきます。 写真だけで