「年金は払っても損ではないのか」「何歳まで生きれば元が取れるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。毎月保険料を支払っていると、その総額と将来受け取る金額を比較したくなるものです。 本記事では、公的年金の仕組みを踏まえながら、どのくらいで元が取れるのかどうかをわかりやすく解説します。将来の生活設計を考えるうえでのヒントとして、ぜひ参考にしてください。 年金で支払った金額はいくら