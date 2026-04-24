「ブラックカードは富裕層向け」といったイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実際には年収だけが判断基準となるわけではありません。場合によっては、年収1000万円未満であっても保有に至るケースも見られます。 では、カード会社はどのような点を重視して審査を行っているのでしょうか。本記事では、その評価のポイントについて整理していきます。 ブラックカードの審査に年