「40歳を過ぎたのに、ほとんど貯金がない…」と不安に感じている方は少なくありません。 特に住宅ローンや子どもの教育費が重なる時期は、思うようにお金が貯まらないものです。周りと比べて焦ることもあるかもしれませんが、大切なのは平均額を知ることだけでなく、自分の状況に合った家計の考え方を持つことです。 この記事では、40代の貯金の目安や、貯金が少なくても問題ないケース、そしてこれから