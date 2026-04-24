ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。リアル二刀流から一夜明けた一戦は５打数無安打に倒れ、連続出塁記録が途絶えた前日から９打席連続で快音が消えた。さすがの大谷も疲労がピークに達したのか…。チームは３―０で快勝したものの、好結果は残せなかった。１３連戦も７戦目と真っただ中にあり、投打で出場した翌日のデーゲーム