ツーシームを覚えてから約3年――。ロッテ・八木彬は、覚醒の時を迎えようとしている。八木はプロ入りしてからは力強いストレートとフォークを武器にし、新人時代からストレートにこだわりを持って取り組んできた。ストレートの強さは武器ではあるが、時に大きな痛手を食らうこともあった。ファームで先発に挑戦していた24年途中、「真っ直ぐは怖さがないというか、強さがあるけど怖さがない。綺麗すぎると感じだったので、も