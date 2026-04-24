年齢を重ねても若さを保つには、どうすればいいのか。神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター長で、東京大学名誉教授の北村俊雄さんは「人間はそもそもすべての情報を記憶できない。さらに、高齢になれば記憶力や学習能力の低下も避けられない。だが、サプリメントなどに頼らずとも改善できる方法が見つかった」という――。（第2回）※本稿は、北村俊雄『東大名誉教授が教える死なない生き方』（日本経済新聞出版）の一