カブス・鈴木誠也外野手（３１）の大逆襲が始まった。２３日（日本時間２４日）に本拠地シカゴで行われたフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、３試合連続本塁打となる３号ソロを含む３安打１打点をマークした。打った瞬間だった。同点の８回先頭で迎えた第５打席だ。１ボールから投じられた９５・１マイル（約１５３キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。ほぼど真ん中にきた絶好球を逃さず、振り抜いた打球は熱狂する左