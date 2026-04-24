ブルワーズ戦に先発【MLB】タイガース 5ー4 ブルワーズ（日本時間24日・デトロイト）タイガースのタリク・スクーバル投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのブルワーズ戦に先発した。6回まで1失点の快投も、7回に逆転を許し、ベンチではグラブを投げつけるなど不満が爆発。エースが見せた態度にはファンから賛否様々な声が寄せられた。一昨年、昨年と2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた左腕は、この日は3回まで無安打の好投を披