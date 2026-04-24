恋人なのか、それとも友達なのか分からない…煮え切らない態度をとっていると、女の子の方から見切りをつけられてしまうかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんなときに「恋人か友達かハッキリしてほしい」と感じるのか教えていただきました。【１】３回以上デートしているのに、とくに進展がないとき。「告白されるわけでもなく、どんなつもりかわからない。」（２０代女性）のように、デート