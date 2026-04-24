タモリが偉大であることと、タモリを批判することは両立してはいけないのかーー。興味深い論点を与えてくれる出来事がありました。それはYouTuberのヒカルが4月20日に公開した動画での一件。カジサックこと「キングコング」の梶原雄太、実業家の桑田龍征を交えたトークで、「ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全然面白くない」と語り、それに梶原も「俺もタモリさんにまったくハマらなかった人」と同調するシー