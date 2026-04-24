病気じゃないのに、体力がない。1日8時間働けない。ちょっとしたことで体調を崩してしまう――そんな“虚弱体質”の人たちの生き方に注目が集まっています。エッセイ『虚弱に生きる』を出版した文筆家の絶対に終電を逃さない女さんと、『愚かで悪いか』を出版したイラストレーター・漫画家のoyumiさんが「体の虚弱・心の虚弱」をテーマに対談。学生時代の出来事が健康・メンタルに及ぼした影響や、大勢の人が集まる場に行くと